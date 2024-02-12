Kayseri'de daire satma vaadiyle dolandırıcılık davası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de daire satma vaadiyle dolandırıcılık davası

Kayseri\'de daire satma vaadiyle dolandırıcılık davası

Kayseri'de daire satma vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 3 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri inşaat şirketinin ortağı olduğunu belirtirken, diğer sanıklar suçlamaları reddetti. Müşteki ise tapu teslimi yapılmadan ödemelerin alındığını ve dolandırıldığını iddia etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

12.02.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de daire satma vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 3 sanık hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar C.Ç, T.Ç. ve T.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki kadın D.F.Ç. ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Ev satma vaadiyle para alıp tapu teslimi yapmadıkları ve aldıkları ödemeleri iade etmedikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan T.Ç. savunmasında, inşaat şirketinin yüzde 50 ortağı olduğunu söyledi.

Daireyi müştekiye 900 bin liraya sattığını ifade eden T.Ç, "500 bin TL ödeme aldım, 400 bin TL kaldı. Tapuyu teslim etmek için müştekiyi çağırdım. 'Kalan ödemeyi yapın, tapuyu teslim edeyim.' dedim. Gelmedi, yapması gereken ödemeyi de yapmadı. Ben de evi bir başkasına sattım. 'Kalan 400 bin TL'yi ödeyin başka daire verelim.' dedim. Kabul etmedi. Zararı karşılamak istiyorum." diye konuştu.

Diğer iki sanık da suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Müşteki D.F.Ç. ise 900 bin TL'ye aldığı daire için 500 bin TL ödeme yaptığını ve kalan parayı tapu tesliminde vermek üzere karşı tarafla anlaştığını söyledi.

Parasının hazır olduğunu ancak karşı tarafın kendisini sürekli oyaladığını iddia eden D.F.Ç, şunları kaydetti:

"Sürekli ertelediler. Tapu vermediler. 2 ay oyaladılar. Sanık T.Ç'ye bir türlü ulaşamadım. Sürekli, 'sana döneceğiz' diyerek oyaladılar. Ödeme yapabilmek için Konya'daki evimi sattım. Oradaki evimden de oldum, buradaki evimi de alamıyorum. Evsiz kaldım, ailemin yanında yaşıyorum. Bize sattıkları eve başkalarını yerleştirdiler. 'Başka daire verelim' dediler, sonra o verecekleri dairenin de 2 sefer el değiştirdiğini öğrendim. Hepsi ortak, 3'ünden de şikayetçiyim."

Sanıkların bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini öne süren D.F.Ç, kendilerinden şikayetçi olduğunu belirterek, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kayseri, Mahkeme, Yargı, Dolandırıcılık, Adliye, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de daire satma vaadiyle dolandırıcılık davası - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:20:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de daire satma vaadiyle dolandırıcılık davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement