Kayseri\'de daire satma vaadiyle dolandırıcılık davası

Kayseri'de daire satma vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 3 sanık hakim karşısına çıktı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar C.Ç, T.Ç. ve T.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki kadın D.F.Ç. ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.
Ev satma vaadiyle para alıp tapu teslimi yapmadıkları ve aldıkları ödemeleri iade etmedikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan T.Ç. savunmasında, inşaat şirketinin yüzde 50 ortağı olduğunu söyledi.
Daireyi müştekiye 900 bin liraya sattığını ifade eden T.Ç, "500 bin TL ödeme aldım, 400 bin TL kaldı. Tapuyu teslim etmek için müştekiyi çağırdım. 'Kalan ödemeyi yapın, tapuyu teslim edeyim.' dedim. Gelmedi, yapması gereken ödemeyi de yapmadı. Ben de evi bir başkasına sattım. 'Kalan 400 bin TL'yi ödeyin başka daire verelim.' dedim. Kabul etmedi. Zararı karşılamak istiyorum." diye konuştu.
Diğer iki sanık da suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.
Müşteki D.F.Ç. ise 900 bin TL'ye aldığı daire için 500 bin TL ödeme yaptığını ve kalan parayı tapu tesliminde vermek üzere karşı tarafla anlaştığını söyledi.
Parasının hazır olduğunu ancak karşı tarafın kendisini sürekli oyaladığını iddia eden D.F.Ç, şunları kaydetti:
"Sürekli ertelediler. Tapu vermediler. 2 ay oyaladılar. Sanık T.Ç'ye bir türlü ulaşamadım. Sürekli, 'sana döneceğiz' diyerek oyaladılar. Ödeme yapabilmek için Konya'daki evimi sattım. Oradaki evimden de oldum, buradaki evimi de alamıyorum. Evsiz kaldım, ailemin yanında yaşıyorum. Bize sattıkları eve başkalarını yerleştirdiler. 'Başka daire verelim' dediler, sonra o verecekleri dairenin de 2 sefer el değiştirdiğini öğrendim. Hepsi ortak, 3'ünden de şikayetçiyim."
Sanıkların bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini öne süren D.F.Ç, kendilerinden şikayetçi olduğunu belirterek, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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