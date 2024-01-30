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Kayseri'de DEAŞ Üyesine Hapis Cezası

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık, savunmasında zorla örgüte alındığını iddia etti.

Kayseri\'de DEAŞ Üyesine Hapis Cezası
30.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:57
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Suriye uyruklu tutuklu sanık A.E. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, DEAŞ mensuplarının 14 yaşındayken yaşadıkları yere gelerek kendisini zorla örgüte aldığını öne sürdü.

Sadece fotoğraf çektirmek için eline silah aldığını iddia eden A.E, "Beni bir evde tuttular. Silah kullanmadım. Hiçbir eyleme katılmadım. Suçsuzum, çocuklarım mağdur oldu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık A.E'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA
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