Kayseri'de Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında "Değerlendirme ve İstişare Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı salonunda gerçekleşen programa vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Toplantıda, il genelindeki kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlararası koordinasyon konuları ele alındı.

Vali Çiçek, toplantıda, "Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz. Kamu kurumlarımız vatandaşlarımıza hizmet etmek için var. Her zaman bu bilinçle hareket edeceğiz, aksamaya meydan vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişin ardından sona erdi.