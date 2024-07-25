Kayseri'de demir yolunda işçiye tren çarptı, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde demir yolunda bakım yaparken yük treninin çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Sarımsaklı Mahallesi Kayseri- Sivas demir yolunda bakım çalışması yapan işçi H.A'ya (56), Sivas istikametine giden yük treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde H.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İşçinin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili makinist ile yardımcısı gözaltına alındı.
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