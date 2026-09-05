Kayseri'de Devlet Tiyatrosu'nda tadilatı inceleyen Başkan Büyükkılıç, provaları izledi - Son Dakika
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Kayseri'de Devlet Tiyatrosu'nda tadilatı inceleyen Başkan Büyükkılıç, provaları izledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda yürütülen tadilat ve onarım çalışmalarını inceledi. Büyükkılıç, 1 Ekim'de sahnelenecek 'Düğün ya da Davul' adlı oyunun provalarını izleyerek tiyatroseverleri ilk gösterime davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda yürütülen tadilat ve onarım çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından 1 Ekim'de sahnelenecek "Düğün ya da Davul" adlı oyunun provalarını izleyen Büyükkılıç, yönetmen Volkan Özgömeç ve oyuncularla bir araya geldi.

Kentin kültür ve sanat hayatına yönelik projelere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Büyükkılıç, tiyatroseverleri oyunun ilk gösterimine davet etti.

Ziyarette Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Devlet Tiyatrosu'nda tadilatı inceleyen Başkan Büyükkılıç, provaları izledi - Son Dakika

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