Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Drift yaparak mahalle sakinlerini rahatsız etti" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.
Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 32 bin 233 lira ceza kesti.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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