Kayseri\'de düğün sonrası çıkan kavgada Uzman Çavuş bıçaklanarak öldürüldü

KAYSERİ'de düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir'i (26) bıçaklayarak öldüren Faruk Bozçalı'nın (27) müebbet hapis cezası istemi ile yargılanmasına başlandı.
Olay, geçen yıl 23 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında hasarlı kaza nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş Utku Can Demir, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyip, olay yerindeki tanıkların ifadesine başvurdu. Demir'i, Faruk Bozçalı'nın bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Olaydan 1 gün sonra teslim olan Bozçalı, tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Bozçalı hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.
DAVA BAŞLADI
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Faruk Bozçalı ile ölen uzman çavuşun şikayetçi eşi F.D., babası Y.D., annesi S.D. yakınları hazır bulundu. Sanık Bozçalı ifadesinde, "Üzerime yürüdü. Bana kafa attı. Beni oradaki insanlar uzaklaştırdı. Ardından anne ve babamın darbedildiğini söylediler. Yeniden oraya gittiğimde bana silahını doğrultarak, havaya doğru ateş etti. Ben de kendimi ve ailemi korumak için bıçağı rastgele salladım. Ardından da dayımın evine gittim. Öldüğünü bilmiyordum. O yüzden teslim olmadım. Kavga ettiğim kişinin öldüğünü öğrenince de sabah saatlerinde teslim oldum. Pişmanım" dedi. Ölen Demir'in babası Y.D. ise, "Kargaşa sırasında yumruk yedim. Baygınlık geçirdim. Oğlumu karanlığa doğru götürdüler. Kimin elinde bıçak vardı görmedim. Şikayetçiyim" dedi.
Utku Can Demir'in şikayetçi diğer yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
4 tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Bozçalı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası ölen uzman çavuşun annesi S.D. sanık Bozçalı'ya tepki göstererek, çantasını fırlattı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemirci'nin dosyasını ayırırken, bu kişi aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu iddia edilen ve "Mossad'ın üçüncü gözü" olarak bilinen tutuklu sanık Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de düğün sonrası çıkan kavgada Uzman Çavuş bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?