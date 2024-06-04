Kayseri'de Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi

Kayseri\'de Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından 'Sağlık İçin Pedala' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, okul bahçesinde kalp ve ilçe stadyumunda ay-yıldız kareografisi oluşturdu. Vatandaşlara bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

04.06.2024 10:47
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım öncülüğündeki "Sağlık İçin Pedala" etkinliğinde öğrenciler okul bahçesinde kalp, ilçe stadyumunda ay-yıldız kareografisi oluşturdu.

Vatandaşlara bisiklet kullanımını özendirmeyi amaçlayan etkinliğe katılanlar bisikletle şehir turu yaptı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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