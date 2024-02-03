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Kayseri'de yapılan operasyonlarda aranan 86 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de yapılan operasyonlarda aranan 86 hükümlü yakalandı

Kayseri\'de yapılan operasyonlarda aranan 86 hükümlü yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ocak ayında düzenledikleri operasyonlarda aranan 86 hükümlüyü yakaladı. Operasyonlar sonucunda toplamda 136 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 86 hükümlü, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için cezaevine teslim edildi.

03.02.2024 09:49
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Kayseri'de ocak ayında düzenlenen operasyonlarda aranan 86'sı hükümlü 136 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ocak ayı boyunca çok sayıda operasyon düzenledi.

Bu operasyonlarda 136 kişi yakalandı.

Yakalananlardan uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de yapılan operasyonlarda aranan 86 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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