19:45 • •
18:57 • •
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde 4 ay süren teknik takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 21 kilo 146 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 sentetik hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de düzenlenen operasyonda 36 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika