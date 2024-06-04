Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan 2 pilot şehit oldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

04.06.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan 2 pilot şehit oldu.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağının kırıma uğraması sonucu olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uçaktaki pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTORĞAFLI

Kaynak: DHA

İnceleme, Jandarma, Kayseri, Pilot, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit - Son Dakika


11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:16:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement