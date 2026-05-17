Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Y.D'nin (42) kullandığı 38 JZ 178 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından Y.D'nin kullandığı otomobil, Oruçreis Mahallesi 4330 Cadde'de virajı alamayarak tarlaya savruldu.
Polis ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden ceza kesildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapıp Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?