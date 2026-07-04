Kayseri'de Ekonomik İstişare Toplantısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, toplantıda kamu yöneticileri, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek, şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, toplantıda Kayseri'nin sanayi, üretim, yatırım ve istihdam kapasitesini daha da güçlendirecek projeler ile işbirliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Kentin kalkınmasında ortak akıl ve istişare kültürünün önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi destekleyen, yatırım ortamını güçlendiren ve istihdama katkı sağlayan her projeye önem veriyoruz. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmalar sürdüreceğiz. Ev sahipliği dolayısıyla MÜSİAD Kayseri Şubesi yönetimine teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen istişarelerin Kayseri'nin geleceğine yön verecek önemli çalışmalara katkı sunmasını temenni ediyorum."

Toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.