Kayseri\'de Elektrikli Araba Yangını

KAYSERİ'de itfaiye ekipleri, alev alan elektrikli otomobili üzerine yangın battaniyesi örtüp, altından su ile müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde park halindeki 16 FS 343 plakalı otomobil, saat 14.00 sıralarında alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.