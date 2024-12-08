Kayseri\'de Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına Son

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KAYSERİ'de elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen R.C. (36), polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kameraları incelenerek şüphelinin R.C. olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda R.C. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan bisikletin ise sahibine teslim edildiği belirtildi.