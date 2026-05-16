Kayseri'de Engellilere Temsili Askerlik Töreni
Kayseri'de Engellilere Temsili Askerlik Töreni

16.05.2026 09:48
Kayseri'de engelli bireylere yönelik temsili askerlik töreni düzenlendi, katılımcılar duygulandı.

KAYSERİ'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda 26 özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi.

Kayseri'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel vatandaşlar, 1 günlük temsili askerlik eğitimine alındı. 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen program kapsamında 26 engelli birey için yemin töreni düzenlendi. Programa, temsili olarak asker olan engelliler, aileleri ve görevli personel katıldı. Aileleriyle birliklerine teslim olmaya gelen özel bireylere, kayıt işlemlerinin ardından askeri üniformaları giydirildi. Asker tıraşı olan özel bireyler, daha sonra yemin ederek 1 günlük temsili asker oldu.

'ASKERE GİDEMEYECEĞİM DİYE ÇOK ÜZÜLÜYORDU'

Oğlu Ali için geldiğini anlatan anne Müzeyyen Akbulut, "Milli Savunma Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Oğlumun kıyafet giymesi ve bu törende bulunması onu ve bizleri çok mutlu etti. Duygularım çok karışık. Çok mutlu olduk. Yapılmayacak diye çok üzülüyordu. Ama bu tören onu çok mutlu etti. Babaannesi, kardeşi ve babası ile geldik. Askere gidemeyeceğim diye çok üzülüyordu ama şu an çok mutlu ve heyecanlı" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

34 yaşında askerlik sevinci yaşayan görme engelli Zübeyir Özdemir ise "Bu anlatılmaz yaşanır. Güzel bir duygu. Vatan borcumuzu her türlü ödemek bizim gururumuz ve şerefimiz. Bu elbiseyi giymek de bizim için bir şerefti. Öncelikle devletimize, hava üssü komutanlığımıza burada bizim için bulunan tüm komutanlarıma saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Kardeşlerim, çocuklar ve yeğenlerim burada. Burada olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Engelliler, Güncel, Yaşam, Son Dakika

