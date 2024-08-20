Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

Kayseri'de tabancayla ateş ederek öldürdüğü eniştesinin üzerinden araçla geçtiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, ablasının eniştesinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığını ve eniştesi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü. Duruşmada müştekinin babası ve maktulün oğlu da şikayetçi olduklarını beyan etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

20.08.2024 19:16
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Kayseri'de tabancayla ateş ederek öldürdüğü eniştesinin üzerinden araçla geçtiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Y.K, maktul S.T'nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Y.K. savunmasında, ablasının eniştesinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığını ve eniştesi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü.

Buna rağmen eniştesinin kendisini, ablasını ve ailesini tehdit etmeyi sürdürdüğünü iddia eden sanık, şunları kaydetti:

"Ablam A.K'yi 'Seni öldürürüm, kimse cesedini bulamaz.' diyerek tehdit ediyordu. Kullandığım tabancayı olaydan bir ay önce nehir kenarında buldum. Maktul her gördüğü yerde beni de sıkıştırdığı için koruma amaçlı yanımda silah taşıyordum. Her gün ölüm korkusuyla yaşıyordum. Olay günü bir markette karşılaştık. Küfür edip, beni darbetti. Rahatsızlığım var, o esnada şuurumu kaybetmişim. Yanımda bulunan tabancayı çıkarıp rastgele bir el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Tabancanın şarjörünü değiştirip tekrardan ateş edip etmediğimi ve sonrasında araçla maktulün üzerinden geçip geçmediğimi hatırlamıyorum. Pişmanım, öldürme kastıyla yapmadım."

Müştekinin babası K.T. ise karşı tarafın, oğlunun 20 yıllık birikimini harcadığını iddia etti.

Gelini A.K'nin azmettirici olduğunu ileri süren baba, ondan da şikayetçi olduğunu kaydetti.

Maktulün oğlu da sanıktan şikayetçi olduğunu beyan etti.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, 3 Mart'ta Y.K. ile eniştesi S.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etmiş, olay yerinden araçla kaçarken de yere düşen S.T'nin üzerinden geçmişti.

S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, tutuklanan Y.K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı - Son Dakika
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