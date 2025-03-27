Kayseri'de Eski Sevgili Cinayeti Davası - Son Dakika
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Kayseri'de Eski Sevgili Cinayeti Davası

Sanık M.B., eski arkadaşı H.G'yi silahla öldürmekten yargılanmaya devam ediyor.

27.03.2025 15:16
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Kayseri'de fabrika bahçesinde eski arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. (46) ile maktul kadının oğlu H.E. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.B. savunmasında maktul H.G'yi 2023'ten itibaren tanıdığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü.

H.G'ye daha sonra evlilik teklifi ettiğini ve aralarında yüzük taktıklarını iddia eden sanık, maktulün bir süre sonra parmağındaki yüzüğü çıkardığını, bu duruma sinirlendiğini ancak kavga çıkmasın diye sustuğunu savundu.

Maktulün daha sonra başka biriyle tanıştığını, bu durumu kendisine söylediğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan M.B, şunları kaydetti:

"H.G. olay günü beni bir yere çağırdı. 25 dakika bekledim gelmedi. Neden gelmediğini sorunca bana argo kelimeler kullandı. Ben de buna çok sinirlendim. Kriz geçirdim, eve gidip av tüfeğini alıp H.G'nin çalıştığı iş yerinin önüne gittim. Bu sırada H.G. bana mesajlar attı. Çalıştığı iş yerinde H.G'yi görünce çok sinirlendim. Seslendim, bana döndü, ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde olay yerinden ayrılmıştım. Tüfeği de Malatya yolunda bir yere attım. Daha sonra polisler beni aradılar, bulunduğum yeri söyledim."

Daha önceden öfke problemiyle alakalı tedavi gördüğünü öne süren sanık M.B, pişman olduğunu söyledi.

Maktul H.G'nin oğlu müşteki H.E.Ç. de sanık M.B'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın verdiği ifadeler annemin ölümünü gerektirmiyordu, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın haksız tahrik altında "kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de 6 Haziran 2024'te 3 çocuk annesi H.G (43), çalıştığı fabrikanın bahçesinde tartıştığı eski erkek arkadaşı M.B. tarafından öldürülmüş, olayın ardından yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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