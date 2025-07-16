Kayseri'de Et Pişirme Workshop'u

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'nde Et Pişirme Teknikleri Workshop etkinliğini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Böhürler, etkinlikte şef adaylarıyla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, yeni şefler kazanmaya, onları değerlendirmeye niyetli olduklarını belirtti.

Kayseri'nin hak ettiği şekilde tanınmasına destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hem hobi mantığında hem de arzu edenlere mesleki konum oluşturmak adına daha sonraki süreçte bir eğitim bağlamında hayata geçireceğiz. 4 aylık bir eğitim olacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile sertifikalandırma yönünde protokolümüz ve yetkimiz var. Bu belgelerle daha rahatlıkla iş bulacaklarını, iş bulamadıklarında rahatlıkla gelip burada çalışma şanslarının olduğunu ifade ediyoruz."

Böhürler ise Başkan Büyükkılıç'a Kayseri'ye böyle bir merkez kazandırdığı için teşekkür etti.

Ziyarette, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da yer aldı.