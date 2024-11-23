Kayseri\'de Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

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Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.