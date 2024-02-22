Kayseri\'de Evlatlık Verilen Kadın Öz Babasını Öldürdü

Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen 44 yaşındaki kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına başlandı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.E, müştekiler T.E, H.Ö. ve H.Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık A.E. savunmasında, olay günü karşı dairede oturan öz anne ve babasına kahve içmeye gittiklerini söyledi.
Kahveyi de kendisinin yaptığını belirten sanık, şunları anlattı:
"Dışarıda elinde bıçak olan iki kişiyi gördüm. Kendime geldiğimde ağabeyim H.Ö. yerde ellerimi tutuyordu. Sonra, eniştem diye bildiğim öz babam M.Ö'nün yerde yattığını gördüm. Bıçağı hangi ara aldım, neler oldu hatırlamıyorum. Teyzeme evlatlık verildiğimi 14 yaşında öğrendim. Teyzemin ve eniştemin resmi olarak annem ve babam olmasına daha çok sevinmiştim. Hatta öz anneme 'iyi ki evlatlık vermişsiniz, onlarla daha iyi anlaşıyorum' dedim. Miras konusu açıldığında, öz babama 'ben asla bir şey istemiyorum, benim resmi annem ve babam var' demiştim. Hayatta öldüreceğim son insandı. Beni görünce gözlerinin içi gülerdi. Ben evlatlık verilmeyi asla dert etmedim. Öldürmemi gerektirecek bir sebep yoktu."
Sanığın öz annesi müşteki H.Ö. ise kızının kendilerine husumet beslemediğini belirtti.
H.Ö, bir konuşmalarında, "Doğurdum beslemedim, emzirmedim. Bana hakkını helal edecek misin?" diye sorduğu kızının, "Daha iyi olmuş. Orada daha mutluyum." dediğini anlattı.
Kızının olay günü kahvaltı masasında bir anda bakışının değiştiğini öne süren anne, "Birden 'içeri girenler var, beni öldürecekler' dedi. Bıçağı salladı. Aklı yerinde değildi. Şikayetçi değilim." dedi.
Diğer müştekiler de sanığın psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek şikayetçi olmadıklarını belirtti.
Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, babalık testi için maktul M.Ö. ile 30 yıl önce vefat eden enişte S.Y.E'nin mezarından DNA örneği alınması ve sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
Olay
İddiaya göre, Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde oturan A.E, 2 Şubat 2023'te, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmişti.
Bir anda eline aldığı bıçakla mutfakta bulunanlara saldıran A.E, babası M.Ö'yü bıçakla öldürmüş, diğer yakınları da bıçağı almaya çalışırken hafif yaralanmıştı.
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