Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 70 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 70 Gözaltı

17.02.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 70 şüpheli yakalandı, çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışmalarda, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 8 aylık teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere 144 ekip, 676 personel ve özel harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 50 fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 70 Gözaltı - Son Dakika

Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:16:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 70 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.