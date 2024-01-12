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Kayseri'de FETÖ Üyesi Olduğu İddiasıyla Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ Üyesi Olduğu İddiasıyla Sanığa Hapis Cezası

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kayseri\'de FETÖ Üyesi Olduğu İddiasıyla Sanığa Hapis Cezası
12.01.2024 - 11:53,
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Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ö.K. ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son görüşünde, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve söz konusu terör örgütü elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı belirtilen sanık, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

El konulan bir holding bünyesindeki kargo şirketinde bir süre çalıştığını ifade eden Ö.K, terör örgütü üyesi olmadığını ve talimatla hareket etmediğini öne sürerek??????? beraatini ve tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verdi.

Heyet, sanığın yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA
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