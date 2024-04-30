Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 11 ayrı dolandırıcılık suçundan hüküm giyen ve 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan L.A.'yı Melikgazi ilçesindeki bir adreste gözaltına aldı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

30.04.2024 22:05
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Kayseri'de 11 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 ayrı dolandırıcılık suçundan 2 yıldır aranan ve hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Melikgazi ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler L.A'yı gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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