Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası olan U.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda U.D, yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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