Kayseri\'de Firari Hükümlü Yakalandı

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KAYSERİ'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.B. (33), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Mala zarar verme' ve 'Yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.