Kayseri\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 27 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "hırsızlık" suçlarından 27 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi (35) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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