Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi (23) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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