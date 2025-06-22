Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'yi (26) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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