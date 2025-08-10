Kayseri'de, 13 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hırsızlık, yağma, tehdit, yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan 13 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (30) operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
