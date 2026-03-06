Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 12 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (30) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.