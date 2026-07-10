Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 10 yıl 5 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 5 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. (51) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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