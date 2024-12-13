Kayseri'de Fırıncı Bıçaklanarak Öldürüldü, Gözaltı Sayısı 9'a Çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de Fırıncı Bıçaklanarak Öldürüldü, Gözaltı Sayısı 9'a Çıktı

Kayseri\'de Fırıncı Bıçaklanarak Öldürüldü, Gözaltı Sayısı 9\'a Çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde fırıncı Sefa Özkan, tartıştığı Nedim Uçtu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sorgusu sürüyor.

13.12.2024 01:18  Güncelleme: 01:31
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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde fırıncı Sefa Özkan'ın (36), tartıştığı Nedim Uçtu (26) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltı sayısı 9'a çıktı. Bu arada Özkan'ın bıçaklandığı ve hastaneye götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, 9 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında Develi ilçesi Sanayi Sitesi 2'nci Cadde'de meydana geldi. Nedim Uçtu ile fırıncı olduğu öğrenilen Sefa Özkan'ın aralarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada fırıncı Sefa Özkan, Nedim Uçtu tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın şüphelisi Nedim Uçtu'yu gözaltına aldı. Soruşturmayı sürdüren ekipler olaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi daha yakaladı. Gözaltındaki 9 şüphelinin sorgusu sürüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan bıçaklı kavga anlarına ilişkin güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde iki gurubun aralarında tartıştığı görüldü. Bir süre sonra Nedim Uçtu'nun tartıştığı Sefa Özkan'a arkasından koşarak bıçakladığı ve uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, yaralanan fırıncı Özkan'ın, bir süre sonra arkadaşları tarafından bir otomobile bindirilerek hastaneye götürüldüğü anlar da yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Fırıncı Bıçaklanarak Öldürüldü, Gözaltı Sayısı 9'a Çıktı - Son Dakika

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