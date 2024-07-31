Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Kayseri'de bir fırında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren sanık, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık olayın bir gün önce yaşanan tartışma sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Tanıkların dinlendiği duruşmada, maktulün yakınları en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

31.07.2024 19:39
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Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık L.T. (34), maktul O.T'nin (61) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık L.T. savunmasında, olaydan bir gün önce maktul O.T'nin oğlu ile tartıştığını öne sürdü.

Olay günü, oğlunu okula bırakmak için fırında beklediğini iddia eden LT, "Her şey bir anda oldu. Fırında karşılaştığım kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. Bacağıma aldığım kurşunlarla ağrı ve yanma hissedince can havliyle silahımı ateşledim. Böyle olmasını istemezdim. Üzgünüm." diye konuştu.

Tanıkların dinlendiği duruşmada, müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında 3 Mart'ta karşılayan L.T. ile O.T. arasında tartışma sonrası silahlı kavga çıkmış, birbirlerine tabanca ile ateş eden ikiliden O.T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, L.T. ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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