Kayseri'de fırında tabanca ile öldürülen kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de fırında tabanca ile öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Kayseri\'de fırında tabanca ile öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Osman Tüşümel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda yaralanan şüpheli L.T'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

05.03.2024 14:42  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında tabanca ile öldürülen Osman Tüşümel'in cenazesi defnedildi.

Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Tüşümel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, olayda yaralanan şüpheli L.T'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dünkü olayda Tüşümel, aralarında husumet bulunan fırıncı L.T'nin iş yerinde gitmiş, tabancayla bacaklarına ateş ederek yaralamış, L.T'nin silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de fırında tabanca ile öldürülen kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Osmaneli'nde Ziyaretçilere Açıldı
    15:07 Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Osmaneli'nde Ziyaretçilere Açıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Osmaneli ilçesinde ziyaretçilere açıldı. Tır içerisinde Çanakkale Savaşları'nda yaşananları anlatan materyaller, videolar, savaş objeleri ve belgeler sergileniyor. Tır, bugün saat 17:00'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

  • Edirne'de Hafriyat Kamyonları Çarpıştı: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
    15:07 Edirne'de Hafriyat Kamyonları Çarpıştı: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

    Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir sürücü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Erdek'te Yeni Hükümet Konağı İçin Avan Proje Tamamlandı
    15:07 Erdek'te Yeni Hükümet Konağı İçin Avan Proje Tamamlandı

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılması planlanan yeni hükümet konağının avan projesi tamamlandı. Erdek İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yeni hükümet konağının içerisinde Liman Başkanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü harici tüm kurumların yer alacağını duyurdu. Kaymakam Atasoy, projenin Erdek halkına hayırlı olmasını diledi.

  • Kuşadası Belediyesi, Bal Üreticilerine Malzeme Desteği Sağlayacak
    15:06 Kuşadası Belediyesi, Bal Üreticilerine Malzeme Desteği Sağlayacak

    Ekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçiren yerel üreticilere destek sunan Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı'da faaliyet gösteren bal üreticilerine de malzeme desteğinde bulunma kararı aldı. Karar arıcılık faaliyetinde bulunan üreticileri sevindirdi.

  • Ankara ve İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 36 Şüpheli Gözaltına Alındı
    15:06 Ankara ve İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 36 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

  • Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'nda para cezası
    15:05 Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'nda para cezası

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakalarda çeşitli nedenlerden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle her kulüp 112 bin TL para cezasına çarptırıldı.

  • Diyarbakır'da kamyonlarda yapılan denetimler can kaybını önlemeye yardımcı oluyor
    15:03 Diyarbakır'da kamyonlarda yapılan denetimler can kaybını önlemeye yardımcı oluyor

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalarda can kaybını önlemek için kamyonlarda 'arka koruma çerçeve' denetimi yaparak sürücülere bilgilendirme yapıyor. Yapılan denetimlerin farkındalığı arttırdığı belirtilirken, ağır tonajlı araçlarda bulunması gereken koruma demiri eksikliği nedeniyle yaşanan ölümlerin basit bir tedbirle önlenebileceği vurgulandı.

  • Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Daldı, 1 Kişi Yaralandı
    15:03 Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Daldı, 1 Kişi Yaralandı

    Malatya'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, önce refüje daha sonra aydınlatma direğine çarparak akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yerel Üreticiler İçin Yeni Bir Proje: Çiftçi Pazarları
    15:01 Yerel Üreticiler İçin Yeni Bir Proje: Çiftçi Pazarları

    Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış liderliğinde hayata geçirilecek olan proje, yerel ekonomiye canlılık getirecek ve organik tarımın teşvik edilmesi gibi hedefleri içerecek.


14:56 İzmir Urla’da askeri helikopter düştü, bölgeye ekipler sevk edildi İzmir Urla'da askeri helikopter düştü, bölgeye ekipler sevk edildi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
12:55 DEM Parti’de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’na sorduk: Düşman değil rakibiz DEM Parti'de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'na sorduk: Düşman değil rakibiz
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
14:33 Seçimler öncesi akılalmaz olay Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi Seçimler öncesi akılalmaz olay! Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi
14:17 Meteoroloji’den art arda uyarılar Kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak, İstanbul’da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek
14:16 Ebru Yaşar, yeni şarkısı ’Yoksun’ ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:53 Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti! Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış
12:59 Acı deprem manzarası Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor Acı deprem manzarası! Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:47 Dünyanın en eski ekmeği Konya’dan çıktı Dünyanın en eski ekmeği Konya'dan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 15:06:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de fırında tabanca ile öldürülen kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement