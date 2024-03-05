Kayseri\'de fırında tabanca ile öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Edirne'de Hafriyat Kamyonları Çarpıştı: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir sürücü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.