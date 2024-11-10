Kayseri\'de Gaspa 3 Tutuklama

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KAYSERİ'de bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek parasını gasbeden 3 şüpheli, 85 saatlik kamera kaydı incelenmesi sonucu yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek parasını gasbeden 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 85 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi sonucu şüphelilerin A.B.A. (21), B.A. (23) ve E.E. (26) olduğu tespit edildi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,