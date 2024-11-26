Kayseri\'de Genç Kayakçının Eğlenceli Anları

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KAYSERİ'nin Talas ilçesinde Ahmet Haşim Yılmaz (18), yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan kaldırımlarda kayak takımlarıyla kaydı.

Kentte yoğun kar yağışının ardından bazı cadde, sokak ve kaldırımlar karla kaplandı. Talas ilçesinde yaşayan Ahmet Haşim Yılmaz, dün akşam saatlerinde kayak takımlarını alıp dışarı çıktı. Yılmaz, karla kaplanan kaldırımlarda kayak yapmanın keyfini çıkardı. O anlar Yılmaz'ın arkadaşı tarafından kaydedildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,