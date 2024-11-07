Kayseri\'de genç kız silahla yaralandı

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralanan genç kız tedavi altına alındı.

Gökkent Mahallesi 407 Sokak'ta E.Y.K. (17) ile R.A. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. yanındaki silahla E.Y.K'yi bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.