Kayseri'de Gençlik Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Gençlik Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor

Kayseri\'de Gençlik Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kayseri'de düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende halk oyunu gösterisi yapıldı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 19 Mayıs'ın gençlere armağan edilen önemli bir bayram olduğunu belirterek, haftanın dolu dolu sportif etkinliklerle ve gençlik faaliyetleriyle geçirileceğini söyledi.

15.05.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15-21 Mayıs tarihleri arasında çeşitli faaliyetler ile kutlanacak Gençlik Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.

Talas Gençlik Merkezi halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, 19 Mayıs'ın ezelden beri hür ve onurlu yaşamaktan asla taviz vermeyen milletin yüzyıllardır sahip olduğu sarsılmaz iradesinin, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun uyanış günü olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın gençlere armağan edilen önemli bayram olduğunu belirten Kabakcı, "Bu durum, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize verilen değerin en güzel tezahürüdür. İstiklalden istikbale giden kurtuluş mücadelesinin en önemli çıkış noktalarından biri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde dolu dolu programlar hazırladık. Bayramımızın 105. yılı herkese kutlu olsun. Bu haftayı dolu dolu sportif etkinliklerle ve gençlik faaliyetleriyle geçireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Gençlik Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:00:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Gençlik Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement