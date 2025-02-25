Kayseri'de Görevli Polis Memuru İbrahim Birol Şehit Oldu

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de görevi sırasında rahatsızlanan polis memuru İbrahim Birol'un hastaneye kaldırıldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, rahatsızlanarak hayatını kaybeten Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İbrahim Birol için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acımız çok büyük… Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.