Kayseri\'de Güvenlik Görevlilerine Yangın Eğitimi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından güvenlik görevlilerine yangınla mücadele eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belsin Kamp Merkezi'nde, yangınla mücadelede daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmeleri için KAYMEK'in özel güvenlik ekibine eğitim verildi.

İş güvenliği firması yetkilileri, yangın anında yapılması gerekenleri anlattı.