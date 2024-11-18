Kayseri'de Halatla Kurtarma Eğitimi

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Erciyes AŞ işbirliğinde personele halatla kurtarma eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, itfaiye personelinin yüksekte güvenli kurtarma yapabilmesi için gereken bilgi ve beceriler kazandırıldı.

Katılımcılara halatlı kurtarma operasyonlarının teknik detayları, güvenlik önlemleri ve olası senaryolar hakkında bilgi verildi.