Kayseri\'de halı saha maçında kalp krizi geçiren Mehmet Ali Doğan kurtarılamadı

KAYSERİ'de halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı Mehmet Ali Doğan (28), hayatını kaybetti. Doğan'ın yere yığıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde Anjiyo biriminde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan, halı saha maçı yaparken fenalaşıp yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık görevlileri sevk edildi. Doğan, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın fenalaştığı anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Ali Doğan'ın halı saha maçı sırasında yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koşması yer aldı.