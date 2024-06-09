Kayseri'de Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi Açıldı

Kayseri\'de Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK tarafından hazırlanan 'Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi' açıldı. Sergi, saat 09.00 ile 17.00 arasında salı gününe kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

09.06.2024 16:10
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi" açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki eğitim ve kültüre yönelik faaliyetler gerçekleştiren KAYMEK tarafından düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ve Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen el sanatları sergisinin açılışına, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ve Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Tatlı, kursiyerler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, saat 09.00 ile 17.00 arasında salı gününe kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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