Kayseri'de Hayırseverler Tarafından 3 Aile Sağlığı Merkezi Yapılacak - Son Dakika
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Kayseri'de Hayırseverler Tarafından 3 Aile Sağlığı Merkezi Yapılacak

Kayseri'nin Develi ve Kocasinan ilçelerinde hayırseverler tarafından 3 aile sağlığı merkezi yapılacak. Protokol, Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla imzalandı. Vali Çiçek, hayırseverlere teşekkür ederek, yapılan bu hayırların hem bu dünyada hem de öbür dünyada karşılığını bulacağını belirtti.

10.07.2024 09:45
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Kayseri'de hayırseverler tarafından Develi ve Kocasinan ilçelerinde 3 aile sağlığı merkezi yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi ilçesinde İzmirli Mahallesi'nde hayırsever Turan Aksu, Yeni Mahalle'de Maviler Yapı, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de hayırsever Kemal Yiğit tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezlerinin protokolü, Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza törenine Vali Çiçek, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve hayırseverler katıldı.

İmza töreninde konuşan Çiçek, Develi ve Kocasinan ilçelerinde sağlık yatırımlarına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, "Develi ilçemize 2, Kocasinan ilçemize bir aile sağlığı merkezi hayırseverlerimiz tarafından yaptırılıyor. Hayırseverlerimize minnetlerimi ifade ediyorum. Biz inançlı insanlarız, bu hayırlar hem bu dünyada hem de öbür dünyada karşımıza çıkacak. Develi, Kocasinan ilçelerine ve Kayseri'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından aile sağlığı merkezlerinin protokolü Vali Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Şengül ve hayırseverler tarafından imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Hayırseverler Tarafından 3 Aile Sağlığı Merkezi Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Hayırseverler Tarafından 3 Aile Sağlığı Merkezi Yapılacak - Son Dakika
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