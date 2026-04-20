Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Hibrit Araç Eğitimi Başlıyor

20.04.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESOB, işsiz gençler için hibrit/elektrikli araç tamir ve bakım merkezi kuruyor.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) "Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projesi"yle işsiz gençlere istihdam sağlanacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından (ORAN) yapılan yazılı açıklamaya göre, KESOB'un 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandığı "Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projesi" için kurulan merkezde bir toplantı düzenlendi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin bölge ekonomisine katacağı değer masaya yatırıldı.

Modern sınıfları, gelişmiş atölyeleri ve teknik donanımıyla merkez, özellikle genç işsizler ve kadınlara yönelik özel kurs programları düzenleyecek.

Uygulamalı eğitimler ve staj imkanlarıyla kursiyerlerin iş gücü piyasasına doğrudan geçişi sağlanacak. Proje kapsamında envantere dahil edilen uygulama araçları sayesinde kursiyerler, doğrudan hibrit ve elektrikli araç teknolojileri üzerinde çalışma fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odakır, projenin Türkiye'de son dönemde sayıları hızla artan hibrit ve elektrikli araçların bakım ve tamiri alanında doğacak teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandığını belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:19:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.