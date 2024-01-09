KAYSERİ\'de Hırsızlık Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin düzenlediği hırsızlık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 kişi yakalandı. Evlerdeki aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ve suç aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.