Kayseri'de hırsızlık suçundan hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "evden hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U'yu (31) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.
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