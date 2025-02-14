Kayseri'de hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalarda, 34 suç kaydı bulunan D.P. (23), 31 suç kaydı bulunan D.K. (14) ve 58 suç kaydı bulunan G.K. (16) yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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