Kayseri'de Hükümlü Mutfak Dolabında Yakalandı

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Kayseri'de hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinin mutfak dolabında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

M.Ö, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

Büro amirliğindeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.